Minkene skal slås ned, og spørgsmålet er, om branchen atter kommer på fode i Odsherred.

Er det slut med mink i Odsherred for altid?

Odsherred - 18. november 2020 kl. 08:02 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Engang var Odsherred kendt for sin minkfarme, men det er tvivlsomt, om der nogensinde igen kommer minkproduktion i herredet, efter at regeringen og et flertal i Folketinget har besluttet af aflive de danske mink. Formanden for Odsherreds Landboforening, Anders Mortensen, er umiddelbart ikke optimistisk.

- Vi er nok forskånet for det, som vi ser nogle andre steder, hvor en ung landmand på 25-30 år lige har overtaget produktionen. I Odsherred er producenterne noget ældre. Spørgsmålet er, om de har lyst og kræfter til at gå i gang igen, også i lyset af, hvilke holdninger der er i samfundet til mink generelt, siger Anders Mortensen og peger på, at bankerne jo også skal sige ja til genåbning.

- Det er nok ikke det, som bankerne først vil låne penge ud til. Nogle landmænd har måske interessen for at begynde med minkproduktion igen, men jeg tror simpelthen ikke, at der er økonomisk råderum til det, selv om man har evnerne og ved, hvor man kan få avlsdyr, siger Anders Mortensen.

Odsherreds Landboforening har kendskab til seks minkavlere i herredet.

- Vi føler os afmægtige og er meget berørte over situationen. Foreningen har henvendt sig de berørte minkavlere for at støtte op om deres sag, og vi tilbyder økonomisk rådgivning. Vi holder næsten dagligt møder med Landbrug Og Fødevarer om situationen, og her får vi de nyeste oplysninger om sagen, siger Anders Mortensen og fortsætter:

- Usikkerheden er værst, som når der bliver rykket på deadlines, som vi så det i weekenden. Det er umenneskeligt. Denne usikkerhed og utryghed gør, at nogle måske bliver mere opgivende end nødvendigt.

Han ærgrer sig over, at den gode mink-genetik forsvinder.

- Det er ikke noget, som du lige kan få tilbage. Det er 40-50 års avlsarbejde, som går tabt. Jeg kan godt forstå, at man i andre lande klapper lidt i hænderne, for nu er man jo sluppet for en konkurrent på markedet, siger Anders Mortensen, som oplyser, at der har været mange østeuropæere ansat i den danske minkbranche.

- Vi vil se, at nogle østeuropæiske lande får en opblomstring med mink-produktionen, for de tager jo deres kompetencer med hjem. Det ville være mærkeligt, hvis de ikke gjorde det. De har jo fået en god uddannelse her i landet, siger Anders Mortensen, som understreger, at minkproduktionen i andre lande kommer til at foregå under nogle forhold, som ikke kan sammenlignes med det høje danske niveau.

- Det gælder både i forhold til de mennesker, som skal arbejde med minkene, og i forhold til dyre-etikken. Minkene får det desværre ikke bedre, siger Anders Mortensen.