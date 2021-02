Er det mon vaser: Kunstnerne kommer med de vildeste ting

Temaet er »En vase er en vase er en vase ...« - en omskrivning af Gertrude Steins frase »Rose is a Rose is a Rose ...«, der finurligt beskriver, at når man siger navnet på en genstand, fremmer man også de billeder og følelser, der knytter sig til den.