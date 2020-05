Ensomheden er stærkt stigende

Tallene er ikke gjort op, men corona-krisen har været dyr for social- og omsorgsområdet. Et betydeligt højere sygefravær end forrige år, folk, der har måtte skifte funktioner og have øget honorering. Al summet op har gjort et ellers robust budget skrøbeligt, og formanden for udvalget Arne Mikkelsen (SF) håber på kompensation fra staten.

»Vi har haft et betydeligt sygdomstræk, og det er min vurdering, at vi risikerer at komme ud med et underskud på et tocifret millionbeløb. Hvor meget vi så kan få kompenseret, ved jeg ikke endnu, men vi søger, hvad vi kan, og vi søger også tlskud til at kunne lave flere besøg på plejecentrene, for ensomheden hos nogle af vores ældre, er forfærdelig, og meldingerne lyder på, at nogle beboere på plejecentrene er ved at udvikle depressive tendenser, så det er godt, at der nu sker positive forandringer,« siger han til dagbladet Nordvestnyt.