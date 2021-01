For at få flere til at søge Odsherreds Gymnasium næste skoleår, har et enigt regionsråd i Regiuon Sjælland besluttet at indføre et klasseloft på Stenhus Gymnasium. Foto: Helene Nielsen

Enigt regionsråd giver gymnasium loft over optag

Odsherred - 11. januar 2021 kl. 18:27 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Et enigt Regionsråd har her til aften vedtaget, at etableret et klasseloft for optaget på Stenhus Gymnasium gældende for det kommende skoleår. Det oplyser regionsrådsmedlem for Socialdemokratiet i Odsherred, Felex Pedersen.

- Det er vigtigt for steder som Odsherred og eksempelvis Lolland, at der er uddannelsestilbud, og at tilbuddene ikke kun centrerer sig om Holbæk og Roskilde her i regionen. Og det var der enighed om i regionsrådet, siger han til Nordvestnyt efter mødet.

Klasseloftet på Stenhus Gymnasium sker for at sikre uddannelsesmiljøet på Odsherreds Gymnasium, hvor man har oplevet, at elevsøgningen og elevoptaget er faldet hurtigt de seneste år.

Regionsrådet fulgte administrationens vurdering, at der med fordel kunne sættes ind nu, før gymnasiet må lukke, eller at uddannelsesmiljøet bliver så lille, at de unge fravælger det af den grund.

Det var tillige administrationens vurdering, at en justering af kapaciteten på Stenhus Gymnasium, således at stx-kapaciteten reduceres med to klasser (56 elevpladser) til 14 stx klasser i 2021, kan bidrage til et større optag på Odsherred Gymnasium, og at et loft vil tilbageføre elever til Odsherred Gymnasium, som vil blive der.

Klasseloftet er kun gældende

Loftet er gældende for ét år, idet det forventes, at der vedtages nye elevfordelingsregler for 2022.

Med klasseloftet på Stenhus Gymnasium vil den samlede optagekapacitet til stx være på 5.303 elevpladser, optagekapaciteten til hf vil være på 2.061 elevpladser, og optagekapaciteten til hhx og htx vil samlet være på 3.668 elevpladser. Det er administrationens vurdering, at denne kapacitet er tilstrækkelig til at sikre, at alle unge, der ønsker en gymnasial uddannelse, kan få det.

Sagen sendes nu til Undervisningsministeriet til endelig godkendelse.