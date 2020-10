Enigt byråd bag budgettet, og borgmester afviser snak om pseudohøringer

Byrådet i Odsherred Kommune har enstemmigt vedtaget det kommunale budget for 2021, og det skete på et møde, hvor mange politikere havde en del ord at sætte på høringsprocessen, som fra flere sider er blevet kritiseret for at være pseudohøringer uden mulighed for at få reel indflydelse.

En kritik som Odsherred Kommunes borgmester, Thomas Adelskov (S), afviste, men han slog fast, at han ærgrede sig over, at kommunens hovedudvalg ikke har sendt et høringssvar, og så lovede han, at hovedudvalget allerede til marts bliver inviteret til budgetmøde med byrådet, og så slog han fast, at han glædede sig over, at mange andre medarbejdergrupper har brugt tid på at sende høringssvar.