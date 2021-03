Artiklen: Enige om at bede ministeren fritage elever for nationale tests

Udvalget drøftede tirsdag aften forslaget, som samarbejdspartierne S, SF, R, DF og det daværende Odsherreds Listen stillede tidligere på måneden, om at bede undervisningsministeren om fritagelse for nationale tests i år. Her vandt Venstres justering af forslaet gehør hos de øvrige i udvalget

»Testene vil derfor variere i for stor grad fra elev til elev og dermed i bedste fald vise sig at være ubrugelige, i værste fald at presse eleverne yderligere i forhold trivsel, indlæring og faglighed«, hedder det i oplægget til henvendelsen. Lærernes opgave i det resterende skoleår 20/21 må efter vores opfattelse have fokus på at styrke den sociale trivsel i klassen, så indlæringen og de faglige resultater styrkes i skoleåret 2021/22«, skriver samarbejdspartierne videre.