Byrådet nikkede alle ja til at etablere en fond, der skal stå for at opføre og drive en teatersalsbygning i Odsherred Teater.

Enige byrødder støtter teater

Tirsdagens byrådsmøde var noget nær historisk kort. 18 minutter tog den åbne del af byrådsmødet og blandt de lynbehandlede punkter var det mundrette »Godkendelse af oprettelse af bygningsfonden Odsherred Teater og sammensætning af bestyrelsen for fonden samt udpege et medlem.«

Socialdemokraten Allan Andersen opfordrede sine byrådskolleger til at bakke op om forslaget, der primært handler om at undgå moms, når der skal indsamles midler til teatersalen, og SFs Arne Mikkelsen udtrykte glæde over, at projektet er kommet så langt, og så sendte han verbale roser teatrets vej, fordi det er blevet en så stor succes som tilfældet er, på kun to år.