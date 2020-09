Enhedslistens enlige byrådsmedlem kræver mere demokrati

»Efter mange overvejelser besluttede vi at være med i budgetforliget, også selvom vi er utilfredse med processen, især at forliget altid bliver indgået før det administrative oplæg til budgettet bliver sendt i høring. Men jeg kan mærke, at der bliver lyttet til vores kritik, og at der er et ønske om at få et mere demokratisk grundlag for budgetbeslutningerne. Vores mandat i byrådet har påvirket den førte politik i Odsherred de seneste syv år. Det er jeg helt sikker på. Der er foretaget mange gode investeringer i miljøet, klimaindsatser, de sociale indsatser, ældre, skoler, de udsatte og daginstitutioner, og der er brug for, at vi holder de andre partier fast på, hvad de har lovet. I overensstemmelse med vores demokratiopfattelse, foretrækker vi at en så stor del af budgetforhandlingerne foregår på en måde, så kommunens borgere har mulighed for at stifte bekendtskab med emnerne, og tage stilling til de forskellige partiers synspunkter. Det kan de ikke i dag, men vi fortsætter kampen om en mere demokratisk procis, og for et budget styret af visioner,« siger han.