Clark Pratt kritiserede på aftenens byrådsmøde kommunen for at drive hetz mod borgerne ved at bruge penge på at forfølge socialt bedrageri.

Enhedslistens byrådsmedlem: Stop kommunal hetz

På aftenens byrådsmøde i Odsherred Kommune opfordrede Enhedlsistens medlem af byrådet, Clark Pratt, til at kommunen stopper med at drive det han kalder hetz mod borgerne, ved at kontrollere for socialt bedrageri, og i stedet bruge ressourcerne anderledes.

En kritik som fik borgmester Thomas Adelskov (S) til at slå fast, at han synes det er godt at kommunen kontrollerer virksomheder for om de overholder krav om sociale klausuler, og at han samtidig også mente at Enhedslistens kritik var forkert adresseret.