Enhedslisten kostede 1,1 mio. kr

Det er nu et samlet byråd i Odsherred Kommune, der står bag budgetaftale 2021.

Det står klart efter, at Enhedslisten, der ellers de seneste år har stået uden for budgetaftalerne, er trådt ind i "varmen," og er med i budgetaftale 2021.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Enhedslistens byrådsmedlem, Clark Pratt, men tilsyneladende har hans deltagelse i aftalen kostet 1,1 mio. kr.

I hvert fald er 600.000kr til lokaldemokratiets aktivitetspulje og 500.000 kr. til udvalget for grøn Omstilling nye fra den første budgetaftale uden Enhedslisten.