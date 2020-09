Enhedslisten fik alligevel ikke ekstra penge

Det er ikke korrekt, når vi skriver, at Enhedslisten har fået 1,1 mio kr ekstra tilført til det kommunale budget i Odsherred kommune for 2021.

Ifølge borgmester Thomas Adelskov, er der ikke tilført nye penge til budgettet, for Enhedslisten har Blot tilsluttet sig de øvrige partiers budgetaftale.