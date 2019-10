Enhedslisten får en »kurv« af politiske kolleger

Der er indkommet tre ændringsforslag til de sidste budgetforhandlinger i Odsherred Kommues byråd. Den ene fra administrationen om at beholde en central uddannelsespulje mod at gennemføre en rammebesparelse, får ok fra et enigt økonomiudvalg.

Men det er et lige så enigt udvalg, der har vendt tommelfingeren til et stort nej, da det kom til en drøftelse af Enhedslistens to forslag om at oprette to heltidsstillinger for at opretholde indsatser inden for vand og natur og oprettelsen af en stilling til at lave et to-årigt forsøg med 30-timers arbejdsuge for plejehjem. og hjemmeplejepersonale.