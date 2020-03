Endnu færre afgange

- Vi hos Molslinjen gør, hvad vi kan for at tilpasse vores sejlplaner på alle ruter. Derfor er det blevet besluttet at vi samler afgangene på Kattegat, så de ellers fire daglige dobbeltture samles sammen til to dobbeltture dagligt mellem Aarhus og odden med en enkelt hurtigfærge. Afgangene samles midt på dagen, da de tidlige og sene afgange stort set ikke har nogen interesse nu, lyder det fra rederiet.