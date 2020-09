Også Ungehuset i Hørve lukkes nu ned af frygt for spredning af coronavirus blandt de unge brugere.

Endnu et ungehus lukkes ned

Lørdag har også Ungehuset i Hørve valgt at lukke ned. Ikke på grund af konstaterede smittetilfælde, men grundet det seneste tilfælde af covid-19 på Vallekilde-Hørve Friskole.

- Med baggrund i udviklingen af corona og det konstateret tilfælde på friskolen, har vi besluttet, at lukke Ungehuset ned igen. Øv øv øv vi var lige kommet i gang. Selv om det ikke er en fra vores målgruppe (4 klasse), vælger vi at se resultatet af de mange test der nu bliver foretaget, inden vi beslutter, hvornår vi åbner igen, skriver Søren With på sin Facebookprofil, på vegne af Ungehusets i Hørves bestyrelse.