Endnu en skole ramt: 9. klasse sendt hjem

- Vi er forsigtige så længe smitteopsporingen pågår, men der er ikke noget, der indikerer at der skulle være et sammenfald mellem 1. klasse og eleven i 9. klasse, siger skolelederen, der samme morgen kunne byde velkommen tilbage til overbygningseleverne i Fårevejle, som har været hjemsendt i halvanden uge på grund af et smitteudbrud.

- Skolelederne går så aktivt og fint ind i det her, og de ved at de har en rolle i det her, og deres kommunikation til forældrene og de unge mennesker gør at vi hurtigere kan få lukket ned for smittekæderne, siger Rikke Kragh Iversen fra kommunens covid-19-beredskab.