Ledelsen på Fårevejle skole informerede lørdag forældre til skolens elever om, at en elev i udskolingen har fået konstateret covid-19. Foto: Anders Ole Olsen.

Endnu en skole er i corona-beredskab

Odsherred - 12. september 2020 kl. 18:38 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fårevejle skole meddelte i dag til skolens forældre, at der er en af skolens elever, som har fået konstateret covid-19. I en mail til forældrene skriver ledelsen på skolen, at en elev fra udskolingen udviste symptomer på corona torsdag og blev testet samme dag, og at testen nu desværre har vist sig, at være positiv.

- Der pågår derfor nu et opsporingsarbejde, for at skabe overblik over problemets omfang, skriver skolens ledelse, som opfordrer forældrene til at have øget opmærksomhed på corona-symptomer hos deres børn.

Fårevejle skoles ledelse vil senest søndag klokken 15 give forældrene besked om skolegangen fra på mandag.

Skoleder for skolerne i Asnæs, Hørve og Fårevejle, Jørgen Scnandorff, bekræfter overfor Nordvestnyt, at en elev på Fårevejle Skole er konstateret smittet.

- Vi har skrevet til samtlige forældre på skolen, og i aftes kontaktede vi alle forældre til elever i den klasse, hvor den smittede elev går. Vi er kommet hurtigt i gang med opsporings-arbejdet, og ud fra hvad vi kommer frem til, vil vi senest søndag klokken 15 komme med en melding om, hvilke konsekvenser det får i forhold til, hvor meget vi skal lukke ned fra på mandag, siger Jørgen Schandorff.

Fredag meldte Vallekilde Hørve Friskole ud, at en elev i 4. klasse, var blevet konstateret smittet. Skolen har valgt at lukke ned i mindst en uge. Fredag aften valgte Ung i Odsherred, at lukke ungehusene i Asnæs og Nykøbing i to uger, fordi en af de unge brugere havde fået konstateret covid-19-smitte. Der er formentlig tale om den samme unge, som går på Fårevejle Skole.