Endnu en minister skal svare i Kelds pensionssag

Her var der blank afvisning, og en henvisning til, at det godt kan være at der er indbetalt en hulens masse penge fra arbejdsgiveren, som Keld Rødvig nu ikke får glæde af, men dem får han ikke retur, for de skal »blot« betragtes som »et teknisk bidrag til medfinancsiering af tjenestemandspensionen.«