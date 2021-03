Hidtil har værestedet Lyspunktet været lukket land for en kaffestue, men det ser ud til at være ændret, men nu søger foreningen SIND lokaler til en kaffestue i Nykøbing. Foto: Mik Foto: Mik

Endnu en kaffestue ser ud til at være på vej

Odsherred - 23. marts 2021 kl. 13:26 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Efter næsten fire års stilstand i bestræbelserne på at etablere kaffestuer for psykisk sårbare borgere i Odsherred, ser det nu til at der er sat skub i processen - både i nord og syd.

Også i Nykøbing, hvor foreningen SIND i disse dage efterlyser lokaler, som de kan leje for at etablere en kaffestue, og den lokale formand, Birte Bendixen, kan fortælle om et større arbejde for at få projektet i gang.

»Vi har søgt socialministeriet om midler til opstart. Til husleje, aktiviteter og koordinering, og vi har kontakt med mange frivillige, som vil hjælpe med at drive stedet,« siger hun.

Allerede i december sidste år kritiserede SIND nedlukningen af værestedet Lyspunktet, i Nykøing, som skete om vinteren og trods modstand fra både kommunens udsatteråd og SIND, og dengang lød det fra Odsherred kommune, at der alene var brug for èn kaffestue, og at den skulle ligge i Asnæs.

SIND har tidligere søgt kommunen om økonomisk hjælp til kaffestuens opstart, men følte sig dengang nærmest latterliggjort, og ansøgningen fik de intet ud af, for den blev afvist administrativt i kommune.

Tidligere har centerchef Erik Pedersen, fra Odsherred Kommune, har sagt, at han afventer et konkret udspil fra SIND.

»Foreningen Sind har henvendt sig om muligheden for at etablere et tilbud i nord, men dette afventer en konkret ansøgning, før dette kan behandles administrativt og eventuelt politisk,« siger han.

Men Birte Bendixen tvivler, efter flere møder om sagen, på, at kommunen har et oprigtigt øske om at samarbejde med SIND.

»Jeg tror ikke at de er interesseret i at samarbejde med SIND, for så havde de rakt hånden ud, men værestedet var i start 90`erne faktisk et SIND værested, drevet med hjælp fra frivillige brugere. Vi er selvfølgelig nødt til først at »sætte det store skib i søen,« når vi har bevillingen sidst i juni,« siger hun.