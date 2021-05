Endnu en festival aflyser: Vi er knuste

Den lille non-profit festival Nakke Festival melder nu også ud, at årets musikfest i det nordlige Odsherred er aflyst på grund af de udmeldte restriktioner for sommeren, politikerne på Christiansborg opnåede enighed om natten til tirsdag.

"Vi er knuste over, at vi ikke får mulighed for at samles til dans, white russians, fest og fællesskab til sommer, som vi ellers havde glædet os enormt meget til.

Aflysningen er trist for festivalen, for vores forening og fællesskab, men vi ser frem mod Nakkefestival 2022 og vi glæder os ubeskriveligt meget til, for tredje gang, at invitere til 25 års jubilæum", skriver festivalen på Facebook tirsdag aften.

Dermed tilslutter festivalen sig den strøm at musikfestivaler, heriblandt Vig Festival, Ringsted Festival og Roskilde Festival, der i løbet at i dag har måttet aflyse årets arrangementer på grund af de politiske beslutninger.

Nakke Festival opfordrer festivalgæster, der allerede har købt billet, til at beholde dem til næste år.