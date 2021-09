Trods flere initiativer for at nærme sig erhvervslivet, er Odsherred endnu engang bundplaceret i DIs erhvervsmåling. Foto: Preben Moth

Endnu en elendig placering i landsdækkende måling om erhvervsvenlighed

Odsherred - 01. september 2021 kl. 19:38 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Sukket er hørligt, når man spørger borgmester Thomas Adelskov (S) om en reaktion på Dansk Industris, DI, nyeste måling af kommunernes erhvervsvenlighed.

Odsherred Kommune er røget fem pladser tilbage fra sidste år til en 88.plads ud af 93 vurderede kommuner, og det giver, også i år, frustration hos borgmesteren.

»Der er jo ting i målingen som vi ikke kan gøre noget ved. At vi har mange pensionister, hverken kan eller vil vi gøre noget ved, og at der bor et stort antal førtidspensionister, er vi heller ikke herre over, men det overrasker mig, at vi ligger så lavt når virksomhedernes spørges om skatter og gebyrer(nr. 92 ud af 93, red.), særligt når vi i modsætning til andre kommuner har afskaffet dækningsafgiften. Noget af det, der virkelig ærgrer mig, er, at vi ligger lavt på information og dialog med kommunen(nr. 81 ud af 93, red.), for vi har jo oprettet et erhvervskontaktudvalg, hvor der sidder mange repræsnetanter fra erhvervsforum, og de sidder også tæt på vores forvaltning, for eksempel i forhold til byggesagsbehandling. Det er et område vi skal have kigget ekstra på,« siger han.

Borgmesteren ærgrer sig også over, at meget få virksomheder vil anbefale kommunen til andre erhvervsdrivende og han opfordrer til, at flere går sammen om at tale egnen op, og han køber ikke en kritik af, at kommunen skulle satse på for meget på bosætning fremfor erhvervsvenlighed.

Mens Odsherred Kommune ligger som nummer sjok i målingen, når DI spørger til virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft, så er placeringen noget bedre med en 38.plads, når det handler om at få kommunens unge til at tage en erhvervsuddannelse, og den del glæder Thomas Adelskov, men han slår fast, at der nu skal kigges endnu mere indad end tidligere.

»Jeg synes vi har gjort meget for at trække erhvervslivet tæt på løsningerne, og det er da surt for de af vores medarbejdere, der knokler med området, at få de her dårlige karakterer. Det bliver man sgu da ked af, og det gør jeg da også som formand for erhvervskontaktudvalget. Men nu må vi forholde os til undersøgelsens resultater, og vi har næsten lige ansat en ny chef for hele erhvervsområdet, og det her med dialoginstrumentet, bliver også noget han kommer til at gribe om, og så vil vi drøfte undersøgelsen i økonomiudvalget og erhvervskontaktudvalget, for at vurdere hvilke konsekvenser og reflektioner, der skal til,« siger han.