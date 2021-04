Se billedserie Med hjælp fra lokaldemokratiudvalgets formand Per Kragh (S) (t.h.), løftede borgmester Thomas Adelskov (S) sløret for relieffet, der fortæller Bjergesøs historie.

Endelig kom kunstværket frem i lyset

Odsherred - 30. april 2021 kl. 15:16 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Solen stod næsten lige så højt på himlen som temperaturen på kartoffelsuppen og humøret blandt de fremmødte omkring bålhytten i Bjergesø fredag formiddag. For med et års forsinkelse kunne landsbyen omsider afsløre det relief og landsbykort, som den lokale amatørkeramiker Margit Juul har lagt tid og kræfter i at lave.

- Vores tråd i de materialer vi bruger her på pladsen er sten, ler og træ som det gennemgående, og det skulle vores landsbykort også være, forklarede Tine Schulz fra Bjergesø Bylaug ved afsløringen som borgmester Thomas Adelskov (S) og formand for lokaldemokratiudvalget Per Kragh (S) havde æren af at forestå.

Bjergesø vandt Geopark Makeover-konkurrencen i 2019, og en del af gevinsten var et landsbykort.

Relieffet skulle have været præsenteret for længe siden, men corona satte en stopper for at mødes i større forsamlinger og egnens ansatte i sundhedssektoren fik travlt.

Med lempelserne i forsamlingsrestriktionerne fik de sat ord og tanker på, hvad landsbykortet skulle indeholde.

- Bjergesø var meget mere end de 20 huse det er i dag. Det var den største by i Valleklide sogn og vi vil gerne fortælle, hvor byen var erhvervsmæssigt. Det finder man ikke ud af ved bare at køre gennem byen, uddyber Tine Schulz.

Med ideen på plads gik Margit Juul i gang med lerprojektet, der i sin form skulle ligne de tre Odsherredbuer i Geopark Odsherreds logo.

- Det var noget udfordrende, for jeg vidste jo ikke hvad jeg havde gang i. Det ler jeg brugte var sårbart, når det blev til en stor kakkel og faconen var udfordrende i tørringen fordi det svinder og trækker sig fra hinanden, så det revner og jeg måtte prøve mig frem med hvilken ler og glasur der kunne bruges, fortalte kunstneren.