Se billedserie Trio Guldagger+, der hylder trubaduren Sebastian, består af de to lokale musikere Albert Madsen og Per Larsen på guitar, sanger Mette Guldagger og en kontrabassist, her Rune Holberg. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: En wow-oplevelse: Nogle af Sebastians sange er nærmest salmer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En wow-oplevelse: Nogle af Sebastians sange er nærmest salmer

Odsherred - 25. oktober 2020 kl. 19:33 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Trio Guldagger+, med blandt andre de to Odsherred-musikanter Albert Madsen og Per Larsen, har haft succes med deres koncert-fortælling »Sebastian - tak for alle sangene!« - i anledning af trubadurens 70-års fødselsdag sidste år - og til næste år markerer orkestret 50-året for Sebastians debut-album »Lossepladsen bløder« i 1971 med koncerter.

Her i mellemtiden har Per Larsen fået øjnene op for, at flere af Sebastians sange passer godt til kirkerummet, og onsdag den 28. oktober - i Spil Dansk Ugen - giver Trio Guldagger+ koncert i Vig Kirke.

- Jeg havde en helt speciel oplevelse til en koncert i Budolfi Kirke i Aalborg for nylig, hvor Sebastians datter Sara Grabow sang »Du er ikke alene«. Wow - det var jo nærmest en salme. Så nu har vi fundet nogle Sebastian-sange frem, som egner sig piv-godt til kirken, siger Per Larsen.

Han glæder sig over, at Vig Kirke inviterer til Sebastian-koncert i Spil Dansk Ugen.

- Spil Dansk Ugen er det helt rigtige tidspunkt at hylde Sebastian for hans helt fantastiske sangskat, siger Per Larsen.

Sætlisten i Vig Kirke vil være anderledes end til koncerten i Anneberg Kulturpark på trubadurens 70 års fødselsdag sidste år.

I 2021 vil Trio Guldagger+ fortsætte med Sebastian-koncerter i jubilæums-året.

- Han er meget tilfreds med vores indsats. Jeg spurgte ham, om det er ok, at vi rejser rundt og synger hans sange. Det er meget ok - det er mig, der siger tak, lød det fra ham. Det er vi jo utroligt glade for, siger Per Larsen.