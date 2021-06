Se billedserie Dogan Yurdakul overrakte blomster og smukt træfad til Nancy Sørensen som bevis på, at hun har modtaget mangfoldighedsprisen 2020.

En vaskeægte slider har fået pris for mangfoldighed

Odsherred - 17. juni 2021 kl. 14:49 Af Martin Hoffmann Kønig

Tidligere medlem af kommunens integrationsråd og tidligere byrådspolitiker, Nancy Sørensen, modtog torsdag formiddag integrationsrådets mangfoldighedspris for 2020.

Med fem måneders coronaforsinkelse og i sin smukke have modtog hun prisen for sit utrættelige arbejde »for det hele menneske, uanset baggrund og kulturelle baggrunde,« som der blandt andet stod i en af indstillingerne til prisen.

Borgmester Thomas Adelskov (S) holdt en lille tale, hvor han blandt andet slog fast, at Nancy Sørensen har mere end fortjent prisen.

»I dag skal du tage imod prisen på dine egne vegne, for du får den for din kæmpe indsats. Du er en slider for sagen, og i dag skal du bare suge ind og tage det kæmpe skulderklap for den store indsats for integrationsindsatsen i Odsherred,« sagde han.

Formanden for integrationsrådet, Burkhard Sievers, sagde i sin tale, at han savner Nancy i integrationsrådet, men også, at hun har vist, hvor vigtigt det er med rollemodeller, der som Nancy går foran, når kommunens målsætning om mangfoldighed skal understøttes.

Nancy Sørensen slog fast, at hun efter 50 år i Danmark, føler sig både dansk og tanzaniansk, og at hun arbejder for at skabe fred og kærlighed mellem mennesker.

Udover Nancy Sørensen var der også fire andre indstillede. Det var Sommerland Sjælland, for deres sociale ansvar som arbejdsgiver, Helle Wagner for hendes store indsats som medlem af Røde Kors i støtte for syriske familier, Eileen Sansbury og Helle Wagner, der er frivillige i Røde Kors, og som har taget initiativ til gratis engelskundervisning.