En uhyggelig og voldsom bortførelse

Odsherred - 01. maj 2019

- Det var et spørgsmål om at overleve!

Sådan lød det tirsdag i Retten i Holbæk fra en mand i 50'erne, der i 2015 blev udsat for en voldsom bortførelse i Roskilde.

En af de dømte i en bedragerisag mod Danske Bank blev også dømt for medvirken til den næsten otte timer lange bortførelse i Roskilde. En sag, hvor to mænd tidligere blevet dømt for ulovlig frihedsberøvelse. Den ene blev i 2015 idømt to års ubetinget fængsel og betinget udvisning, mens en medgerningsmand samme år fik halvandet års fængsel. De to erkendte deres medvirken i bortførelsen.

To af personerne i bedragerisagen, der vedører mandatsvig mod Danske Bank, var også involveret i sagen om frihedsberøvelse. Personen, der fik halvandet års fængsel for bortførelse, blev også dømt i bedragerisagen.

Den anden mand, som er 24 år, blev afhørt i retten tirsdag, og han afviste enhver medvirken eller kendskab til bortførelsen. Domsmandsretten kendte ham dog skyldig og idømte ham to års fængsel (for både ulovlig frihedsberøvelse og mandatsvig), heraf seks måneder ubetinget - ikke mindst på baggrund af et DNA-spor fra et cigaretskod i området, hvor den forurettede mand havde opholdt sig under bortførelsen.

Domsmandsretten gjorde også opmærksom på, at dommen tog hensyn til, at sagen havde været længe undervejs.

Den 24-åriges forsvarer argumenterede for, at et DNA-spor kan overføres på mange måder, men domsmandsretten mente, at det var bevist, at den tiltalte deltog i forførelsen.

Anklagemyndigheden havde krævet den tiltalte idømt to år og tre måneders fængsel for bortførelse og mandatsvig.

Den dømte mand udbad sig betænkningstid med hensyn en eventuel anke. Han er uden fast bopæl, men boede i en periode i Odsherred.

Det var første gang, at ofret for bortførelsen kunne forklare retten om sine oplevelser. Da de to mænd blev dømt i 2015, afgav han ikke vidneforklaring, da der var tale om en tilståelsessag.

I Retten i Holbæk kunne ofret fortælle, hvordan han midt på dagen den 23. april 2015 var blevet kastet ind i en varebil. Her var han blevet overdænget med knytnæveslag, og han fik brunt pakketape om munden, øjnene, hænder og anklerne. Bortførerne, som alle bar hætter, der skjulte deres ansigter, havde taget hans mobiltelefon og sendt en sms til hans kone. Den fortalte, at han var forsinket.

- Den startede med »Hej skat«, men hun vidste, at sådan kunne jeg aldrig finde på at skrive. Hun gik til politiet, men fik her svaret, at »dette var ikke en amerikansk film«. Først senere tog politiet sagen alvorligt, fortalte manden i retten.

Offeret vurderede, at der var fire bortførere. Kassebilen kørte rundt i flere timer, og på et tidspunkt spurgte bortførerne ham om, hvor hans pung og kreditkort lå på hans arbejdsplads. Motivet var angiveligt at få penge ud af manden, hvilket dog ikke lykkedes.

- På et tidspunkt bandt de håndleddene sammen med knæene, så jeg lå i fosterstilling. Da blev jeg for alvor bange, sagde han.

Efter næsten otte timers bortførelse efterlod gerningsmændene manden på en skovvej ved Jystrup.