Borgmester Thomas Adelskov (S) er tilfreds med, at kommunen får en uge til at forberede de store elevers tilbagevenden til skolerne. Foto: Per Christensen

En uge ekstra til forberedelse

Skolernes forberedelser til at tage imod de store elever var allerede begyndt, men Odsherreds borgmester Thomas Adelskov (S) er meget tilfreds med, at man får en uge ekstra til at få det hele gjort klart.

- Nu får vi tid til at få det organiseret på en rigtig måde. Skolerne i Odsherred har jo masser af udendørs arealer, og vi har haller og forsamlingshuse, som kan bruges, siger Thomas Adelskov, som forventer, at alle eleverne nok skal komme i gang i næste uge.

- Men der er naturligvis også nogle udfordringer i forhold til personalet. Der er mange flere lærere koblet på de mindste elever end tidligere. En af de ting, vi har på bordet, er at lave en jobbank for pensionerede lærere, som kan gå ind i midlertidige stillinger. Det taler vi med Danmarks Lærerforening om i øjeblikket, siger Thomas Adelskov, som forventer, at planerne for genåbningen både vækker glæde og skuffelse rundt omkring i Odsherred.