En udfordring at finde udlejningssommerhuse

- Der sker et eller andet lige nu. Der er en meget positiv stemning omkring sommerhuse lige nu - både hvad angår udlejning og køb. Vi kan jo ikke rigtig tage til udlandet og holde ferie, men jeg tror også, at det for manges vedkommende er mere trygt, at komme i sommerhusene, hvor der kun er dem selv, end at tage på hotel for eksempel, siger Morten Egeskov, direktør for Geopark Odsherred og Feriepartner, der vurderer, at efterspørgslen også vil være høj til næste år.