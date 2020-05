Bevæg dig kun med livets hastighed, lyder Michael Strunges ord over indgangen til musikhuset - i øjeblikket står livet lidt for stille. Foto: Stefan Andreasen

Én stor familie: Plan for genåbning af højskole ligger klar

- Jeg er spændt på, hvordan det kommer til at gå i de kommende dage, når de planlægger anden fase af genoplukningen.

- Vi synes jo, at vi har en god plan, så vi vil kunne åbne højskolen sikkert igen nu. Vi opererer med et system, hvor eleverne betragtes som én stor familie, der lever tæt sammen, som familier nu gør, i vores tilfælde på et meget stort areal på højskolen - men som ikke har en tæt kontakt med andre mennesker udefra.