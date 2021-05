En sti på vej, men vilde blomster må vente

Af Marianne Nielsen

På Plejecentret Baeshøjgaard i Vig er foreningen for pårørende til demensramte, Livsgnisten, i fuld gang med anlæggelsen og færdiggørelsen af den sansesti gennem Naturens Pusterum, som foreningen har fået over 500.000 kroner i fondsmidler til at etablere.