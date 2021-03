En spændende strækning på Odden

Kommer man fra Overby-siden af, skal man dog være opmærksom på, at der går godt hundrede meter, før man når til »minefeltet«.

Til da har der blot været tale om småtterier, og en falsk følelse af tryghed kan komme op i en, så man kommer til at nyde udsigten over bugten og kitesurfernes leg i vinden i stedet for at være fuldt fokuseret på forholdene - og så kan det især for de tohjulede pludselig blive ganske farligt, når de seriøse huller dukker op.