En skov fyldt med fortidsminder

At være begrave eller ikke at være begravet i Grevinge Skov. Det er spørgsmålet. I 1930'erne ønskede den lokale turistforening og lokalhistoriker Sophus Jensen at finde ud af, om det mon ikke kunne være sandt, at Hamlet, William Shakespeares berømte figur, kunne være begravet i Grevinge Skov. For her var der jo en langdysse, der siden 1800-tallet var blevet kaldt Hamlets grav. Lærde historikere afviste teorien med et smil. Hamlet var jo en sagnfigur, forklarede de.