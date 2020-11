Julie Jacobsen (DF) oplevede, at man forsøgte at presse hende fra at kritisere den tætte forbindelse mellem Anneberg Efterskole og NV-Pro. Foto: Torben Andersen

En sag, som gjorde det hårdt at være politiker

Odsherred - 03. november 2020 kl. 16:45 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Julie Jacobsen (DF) har ikke taget ordet så mange gange i byrådssalen, men når hun gør det, kan man også fornemme, at der bliver lyttet ekstra opmærksomt efter ordene.

Hun er nu gruppeformand for sit parti, og det tvinger hende automatisk længere frem i rampelyset.

For halvandet år siden trådte hun for alvor i karakter som lokalpolitiker, da hun sammen med Thomas Nicolaisen (R) gjorde opmærksom på, at der ikke var vandtætte skotter imellem NV-Pro og Anneberg Efterskole. Det fik de to politikere verbale tæsk for, men efterfølgende har flere kuratorer-redegørelser givet dem ret.

- Der foregik også et spil bag ved kulisserne. Det var ikke et pænt forløb. Det var en periode, hvor det var ret hårdt at være politiker. Jeg blev opsøgt et par gange på rådhuset, og jeg fik opringninger fra politikere, som mente, at jeg skulle lade sagen være. Man lagde meget pres på os, siger hun.

Sagen indeholdt mange papirer, men Julie Jacobsen læser forvaltning på RUC, så store sagsmapper skræmmer hende ikke.

- Man skal naturligvis holde tungen lige i munden, især hvis sagerne har en længere historik. Det gælder om at tage sit hverv alvorligt og sætte sig ind i de ting, man sidder med, siger Julie Jacobsen.

Når hun bed sig fast i sagen, skyldtes det ikke mindst et hensyn til de elever, som kom i klemme i forløbet.

- Men udover det, så er det jo skatteborgernes penge, der blev brugt forkert. Her tror jeg bare, at det er lige meget om man er DF'er eller er radikal. Vi ønsker begge retfærdighed og gennemsigtighed, siger Julie Jacobsen.

DF og RV er normalt hinandens yndlingsfjender, men lokalt kan partierne altså godt samarbejde.

- Jeg har stor respekt for Thomas Nicolaisen. Han læser alt og sætter sig ind i sagerne. Jeg er meget imponeret over den måde, han inddrager sit bagland. Thomas har altid en god tone, og det synes jeg også, at man skal have som kollegaer, siger Julie Jacobsen.