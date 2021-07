Journalist Jesper Bo Danscher døde pludseligt i sidste uge, kun 63 år gammel. Her ses han til højre ved chefredaktør Tove Bonnichsens afskedsrecep­tion i slutningen af maj. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

En rutineret og ukuelig journalist er gået bort

Odsherred - 26. juli 2021 kl. 11:46 Af Marianne Nielsen og Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

I familien og vennernes kreds var journalist Jesper Bo Danscher kendt og elsket som et, i alle henseender, stort og rummeligt menneske.

Fredag døde han alt for tidligt, 63 år gammel.

Han var en ukueligt munter person, der spredte varme og grin omkring sig. Han var generøs og hjælpsom, så de, som var tættest på ham vidste, at de altid kunne regne med ham. Og han var det trygge fundament for sine to børn, Mattias og Mille Xia, sin ekskone og nære ven i mange år og ikke mindst sine forældre.

Jesper havde en bror, Erik, som døde af sygdom i 1996.

Vi, der arbejdede sammen med Jesper Bo Danscher, ved, at han var et udpræget familiemenneske, som særligt var stærkt optaget af at sende sin datter Mille Xia godt på vej i voksenlivet, og vi har alle dagligt nydt godt af hans humoristiske og imødekommende facon.

Jesper Bo Danscher var et ærligt og redeligt menneske, som også af andre end sine nærmeste bliver beskrevet som et lyttende menneske uden fordomme og bagtanker og som et menneske, der helt grundlæggende ikke var sig selv nok.

Jesper Bo Danscher blev uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i 1986 og fik efterfølgende job i medieselskabet for første gang, nemlig som redaktionssekretær på Sjællandske for en stund, indtil Randers Amtsavis kaldte samme år. Her var han redaktionssekretær i fem år.

Det var også i disse år, hans engagement i det faglige tillidsmandsarbejde gjorde ham til bestyrelsesmedlem for DJ Kreds 4, hvor han siden blev formand.

Siden blev det til ansættelser på så forskellige medier som Landsbladet, Erhvervsbladet, Computerworld og Dansk Handelsblad, inden Jesper Bo Danscher igen blev en del af det sjællandske mediebillede.

Denne gang som redaktionssekretær, reporter og i en periode også egnsredaktør for det daværende Holbæk Amts Venstreblads Holbæk-redaktion, før han kom til Odsherred-redaktionen, hvor han nåede at arbejde i ni et halvt år.

Engagementet i det faglige tillidshverv blev kun større siden dagene på Randers Amtsavis - til gavn og glæde for kolleger - senest som fællestillidsrepræsentant for samtlige 200 journalistiske medarbejdere i Sjællandske Medier.

En opgave, han tog meget alvorligt - havde altid både telefonen og mailen åben for kolleger med spørgsmål og problemer. Store som små. Kollegernes problemer kom altid i første række, og Jesper var kendt i firmaet som en lydhør og fagligt dygtig mand og derfor også yderst vellidt og respekteret i ledelsen og blandt kolleger.

Han var vellidt og respekteret blandt tillids- mandskolleger i Journalistforbundet, og han var altid kompromissøgende i enhver forhandling for at opnå de bedst mulige resultater for sine kolleger.