En rundkørsel til Odden

- For det første vil det sætte farten ned. Den er alt for høj. Man må kun køre 60 på strækningen, men rigtig mange kører meget mere, nærmest dobbelt op, fordi de kommer for sent hjemmefra, når de skal med færgen. Vi er jo glade for, Molslinjen er der, men bilisternes fart kan vi ikke lide, siger Lisbeth Fibæk.