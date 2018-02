Se billedserie Steincke 1918 som nyvlagt til landstinget. Foto: The State and University Library Aarhus

En rig socialdemokrat

Odsherred - 02. februar 2018

20.000 kr.

Så meget måtte K.K. Steincke (1880-1963) betale for det sommerhus, han købte i 1920. Sommerhuset på Nordstrand var af den mere eksklusive slags - bygget til en københavnsk direktør i 1916.

K.K. Steincke var født i Nykøbing, søn af byens skoleinspektør, der døde i 1919. K.K. Steincke var også medlem af landstinget og en meget fremtrædende socialdemokrat. Han var kontorchef for socialvæsenet i Frederiksberg og havde således sit på det tørre - rent økonomisk.

Sommerhuset, K. K. Steincke købte i 1920, er nu til salg for 12,5 mio. kr. 20.000 kr. i 1920 svarede nogenlunde til, hvad fire-fem arbejdere havde tilsammen i årsindtægt. Sommerhuspriserne er siden 1920 således steget voldsomt meget mere end lønningerne.

K. K. Steincke havde altid holdt sommerferie i Nykøbing, og det ønskede han at blive ved med efter faderens død. Hans sommerhuskøb i 1920 vakte betydelig opmærksomhed. Han og hans parti havde i årevis tordnet imod rigmænd og spekulationsgevinster, ikke mindst under verdenskrigen. Og i Odsherred havde Socialdemokraterne og Radikale Venstre kritiseret sommerhusspekulationerne i det nordlige Odsherred. Her blev attraktiv jord solgt til den stadigt voksende gruppe af fritidshungrende og velstående danskere. Og disse nye sommerhusejere udmærkede sig ikke mindst ved at spærre adgangsvejene til stranden, hvilket fik socialdemokrater og radikale til at gå til angreb på dem flere gange, både i pressen og i byrådssalen.

Nordstrands herlige luft

K.K. Steinckes køb af et sommerhus, der lå i klitrækken, var naturligvis gefundenes Fressen for hans politiske modstandere. For hvordan kunne man dog både være socialdemokrat og samtidig have råd til at købe et dyrt sommerhus, når partiet oven i købet i byrådssalen tordnede imod sommerhusspekulationen?

Socialdemokratens lokalredaktør, Karl Petersen, var hurtigt ude med et gensvar. Han forsikrede, at partiet forsat ville kritikere boligmanglen og spekulationen, »enten det er vores meningsfæller eller andre, der køber sommerslotte«.

K. K. Steincke tog også til genmæle imod Odsherred Avis og Nykøbing Avis, som havde hånet hans socialdemokratiske sindelag. Han forsikrede, at hans indtægter ikke stammede fra udstykninger og spekulationer, men skyldtes hans uddannelse og egne evner. Og han undte »alle andre, der slider hårdt, at kunne hvile sig ud i Nordstrands herlige luft«, skrev han.

K. K. Steincke var knivskarp i den politiske debat, og han var derfor også en frygtet modstander i forsamlingshuset. En gang blev han på et møde af en partikammerat mistænkeliggjort, fordi han som socialdemokrat tjente hele 12.000 kr. om året - underforstået, at så kunne han jo ikke interessere sig for de fattiges vilkår.

- Var det virkelig den vej, partiet skulle gå, spurgte vedkommende.

K. K. Steincke rejste sig straks og sagde så:

- Ja, men det er løgn, at jeg har 12.000 om året. Jeg har fjorten!

K. K. Steincke fik ofte latteren på sin side - men langt fra alle brød sig om den spydige - og elegante - politiker.

I 1930'erne solgte han sommerhuset til glasgrosserer Stenfeldt. K. K. Steincke opførte i stedet sommerhuset »Dokken«, der lå længere inde i land, men ikke langt fra hans første sommerhus. Her skrev han blandt andet sine berømte aforismer. Han gik gerne på hugormejagt. Dem var der så mange af, at en vej i området kom til at hedde Hugormevej.

To attentatforsøg

K. K. Steincke blev i 1930'erne en meget omdiskuteret justits- og socialminister. Hans politik og flabede stil gav ham mange fjender, især på yderfløjene. Han var to gange udsat for attentatforsøg. I 1930 skød en kommunist imod ham, og otte år senere var det en nazist. Han måtte således have politibeskyttelse i lang tid. Og betjentene tog med ham til Nordstrand.

»Jeg tog det imidlertid med ro og beklagede de stakkes betjente, der navnlig om natten måtte kede sig gudsjammerligt«, skrev han i sine erindringer, hvor der er aftrykt en karrikaturtegning, der viser K. K. Steincke bade i Kattegat med tre uniformerede betjente.

I december 1944 var nazi-terroristen Ib Birkedal Hansen (henrettet i 1950) og hans gruppe langt inde i planlægningen af at sprænge sommerhuset Dokken i luften , da man troede, at der var et trykkeri på stedet. Det var der imidlertid ikke, og så nøjedes banden bare med en omgang hærværk.