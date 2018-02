Se billedserie Baren i Pakhuset er blevet en kommerciel succes. Foto: Mie Neel Foto: Mie

Send til din ven. X Artiklen: En populær kommune-café Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En populær kommune-café

Odsherred - 23. februar 2018 kl. 20:48 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Pakhuset åbner dørene til lørdagsjazz, folkekøkken, foredrag eller koncert, er der ofte trængsel, og det gælder ikke mindst i baren eller cafeen. Selv om køkkenet ikke rækker længere end til at opvarme maden, som købes udefra, så køber gæsterne godt ind af lette anretninger,øl og vand.

I 2017 blev der handlet for 344.000 kr. i cafeen, som kun holder åbent, når Pakhuset holder arrangementer.

Men er det egentlig en kommunal opgave at drive en café i denne størrelsesorden?

Indtil 2011 drev Leif Johansson Pakhuset med caféen til lørdagsjazz. Det var imidlertid svært at få forretningen til at løbe rundt, så da han opgav ævred, overtog kommunen den fulde drift af Pakhuset. Og i mellemtiden er omsætningen blevet større og større.

Kommunen har efter Leif Johanssons tid ikke aktivt søgt efter en forpagter af cafeen.

Lederen af Odsherred Bibliotek og Kulturhuse (BOK), Jesper Bertelsen, pointerer, at cafeen bliver drevet af frivillige, og at to ansatte fra BOK deltager, når der er arrangementer i Pakhuset.

- Vi kunne desuden ikke drive cafeen uden den store gruppe af frivillige, som er tilknyttet den. Jeg vil have svært ved at se en tilsvarende samhørighed mellem dem, der bruger huset, og de frivillige, hvis det blev drevet i en kommerciel sammenhæng. Jeg tror ikke, der kan skabes en forretningsmodel for cafeen, men her vil jeg da gerne udfordres, bemærker Jesper Bertelsen.

Vagn Ytte Larsen (S), næstformand i kultur- og folkeoplysningsudvalget, mener heller ikke, at man kan trække baren/cafeen ud af, hvad der i øvrigt foregår i Pakhuset.

- Jeg tror ikke, at nogen har lyst til at drive baren. Jeg har aldrig stødt på nogen. Det tyder på, at man er rigtig godt tilfreds med, hvordan det foregår. Jeg skal ikke kunne sige, at det ikke kan ændre sig, men jeg har ikke hørt noget om det, siger Vagn Ytte Larsen.

Hanne Pigonska (V), også medlem af kultur-og folkeoplysningsudvalget, synes ikke, at problemstillingen er helt enkelt.

- Den er faktisk rigtig svær. Vi skal ikke forvride et område, og vi vil gerne have, at der er et sted, hvor man kan mødes til forskellige kulturarrangementer. Det fungerer smaddergodt nu. Men det må ikke tage overhånd, så det går ud over de øvrige cafeer. Men i Nykøbing er der rent faktisk kommet flere cafeer og flere restauranter i den sidste periode, så i virkeligheden er de måske med til at supplere hinanden, siger Hanne Pigonska.