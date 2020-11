En politiker, som læser alle bilag

Det var på byrådsmødet den 25. juni 2018, at Thomas Nicolaisen (R) fandt ud, at Julie Jacobsen (DF) også udtrykte mistillid til, om der var vandtætte skotter mellem Anneberg Efterskole og NV-Pro.

Thomas Nicolaisen understreger, at byrødderne generelt er gode til at skelne imellem sagerne.

- Det kræver da lidt mod at stå frem i en sådan sag, for det har ikke altid været sjovt at høre på bemærkningerne fra andre byrådspolitikere, siger han.

- Hun har fået en mere fremtrædende rolle nu, og det fortjener hun absolut. Hun sætter sig godt ind i tingene. Hun ser tingene fra en lidt anden synsvinkel, og det er jo med til at rykke på nogle en gang imellem. Det er også et stort plus, at hun er medlem af regionen, siger Thomas Nicolaisen, som dog også erkender, at forskellene mellem partiernes værdier er meget store.