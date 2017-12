Artiklen: En plan for naturen - for første gang

Den gælder helt frem til 2026 og skal give mulighed for en mere målrettet prioritering af naturplejeindsatsen i Odsherred Kommune. Med byrådets vedtagelse tirsdag aften, har kommunen for første gang en naturkvalitetsplan.

- Denne plan skal være med til at sikre en mangfoldighed og sørge for at vores dyr og planter har mulighed for at vandre og formere sig, sagde Gitte Hededam (S).