En person omkommet i trafikulykke

Et frontalt sammenstød på Rødhøj i Asnæs fik fredag aften en dødelig udgang for en person.

Vagthavende ved Midt- og Vestsjælland Politi oplyser til Nordvestnyt, at to personbiler er kørt frontalt ind i hinanden. Ulykken skete kl 18:52 ud for Rosenvang, og en person er afgået ved døden, mens mindst to andre er fastklemte.

De nærmere omstændigheder ved ulykken er endnu ukendt.

Rødhøj forventes spærret i mens redningsmandskabet arbejdet på stedet.

Det varer mindst til kl 21, måske længere, oplyser politiet.