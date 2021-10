Se billedserie Natten mellem den 23. og 24. oktober 1921 blev landet ramt af en voldsom orkan, og det gik ud over Audebo-dæmningen. Foto: Søren Bay/Odsherred Lokalarkiv

Send til din ven. X Artiklen: En orkan skabte stor frygt for 100 år siden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

En orkan skabte stor frygt for 100 år siden

Odsherred - 24. oktober 2021 kl. 04:08 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

»Det frådende hav suger Audebodæmningen bort«. Sådan lød en overskift i Venstreblandet den 24. oktober 1921.

Efter nogle dage med stille efterårsvejr skiftede vejret karakter natten til søndag 24. oktober 1921. Det blev blæse-og regnvejr, og søndag aften udviklede blæsten sig til en storm. Og natten til mandag udviklede stormen sig til en voldsom orkan. Vandet steg kraftigt i landets fjorde, I Nykøbing gik Isefjorden over sine bredder i et omfang, der ikke var set siden den voldsomme julestorm i 1902. »Hele strækningen fra slagteriet til Grønnehave Skov var i morges et vildt hav«, skrev Venstrebladet. Havnepladsen var helt overskyllet, og ved Nordstrand var flere sommerhuse faldet sammen. På Odden Havn blev halvdelen af fiskerflåden delvist ødelagt af stormen.

Men det var situationen ved Audebodæmningen, som bekymrede mest.

I næsten 50 år havde dæmningen skærmet beboerne på Lammefjorden mod havet, men nu blev den angrebet voldsomt af orkanen. Store dele af den blev hurtigt ødelagt. Ifølge Venstrebladet var fabrikant Petersen, Gundestrup, blevet vækket tidligt om morgenen på grund af larmen fra orkanen. Han begav sig kl. 5 ned til dæmningen og kunne konstatere, at der allerede var sket store skader. Beboere i Grevinge Sogn havde slået alarm, men i løbet af de næste timer blev situationen værre. Vandstanden var seks fod over normal vandstand og nåede højt over stenfæstningen. Græs, rødder, jord og grus skyllede bort.

Først blev der proppet halm ind i hullerne, og efterfølgende der suppleret med sække. 40 køretøjer var involveret, og over 100 mænd bar halm og sandsække op ad skråningen. Sækkene kom med biler fra Holbæk. Man fik tilbudt hjælp fra københavnske ingeniørsoldater, men katastrofen blev afværget ved den ihærdige indsats fra de lokale, og så hjalp en faldende vandstand i løbet af eftermiddagen også til.

Hvis dæmningen ikke var blevet sikret, ville det gå ud 1200 personers hjem på Lammefjorden. Beboerne var ifølge Kalundborg Avis blevet opfordret til at pakke deres vigtigste ejendele sammen og gå »op på land«, hvis den store ulykke skulle ske.

Det lokale lodsejerlaugs bestyrelse samlede sig senere på mandagen for at lægge en plan. Man anslog, at der skete umiddelbare skader for 150.000 kr. Dæmningen skulle bygges op til sin gamle højde, og stensætningen skulle bygges op fra en til to meter over havet.

Lodsejerne var imidlertid ikke altid enige, så der faldt efterfølgende nogle kritiske ord i den lokale presse. Andre parter i sagen var tørlægningsselskabet og en forening, der organiserede fiskerne. Nogle dage efter orkanen skrev Berlingske Tidende, at man havde været tæt på den helt store katastrofe, og at dæmningen ikke havde været rustet til opgaven. Avisen mente ikke, at dæmningen havde været under forsvarligt tilsyn i næsten 50 år - en kritik, der først og fremmest rettede sig mod lodsejerlauget. Lidt senere mødtes omkring 100 lodsejere på Hørve Hotel for at bakke op om bestyrelsen og samtidig give den tilladelse til at søge fagkyndig assistance til dæmningens istandsættelse, og samtidig kunne bestyrelsen anmode Vandbygningsvæsenet om at føre tilsyn med arbejdet.

I Folketinget talte man om stormens konsekvenser, og MF Jens Clausager (V) sagde i november, at en udbedring og forstærkning af Audebo-dæmningen var sat i gang af beboerne, men at det ville koste flere hundrede tusinde kroner, og at man forventede, at staten ville støtte dette, men han håbede også, at kommunerne i nærheden og Odsherredbanen ville give et bidrag.

Orkanen i 2021 blev husket i generationer i Odsherred - og i 2012 fortalte 100-årige Karen Petersen således om begivenheden til Nordvestnyt:

- Jeg var ni år og husker tydelig, hvor bange jeg var. Vores hus var omringet af vand, sagde Karen Petersen.