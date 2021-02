Foto: Per Christensen

Gæsterne kan slå sig ned i den nye kulturcafé i atriumgården på Hempel Glasmuseum, slappe lidt af og nyde en kop kaffe eller et glas vin, høre musik og foredrag. Inden længe kommer der grønne planter i atriumgården.

En oase: Glyptoteks-inspiration i ny kulturcafé

Mens den store modernisering af Hempel Glasmuseum i Nykøbing Sjælland i samarbejde med Atelier Brückner fra Stuttgart er på tegnebrædtet, et projekt til 23 mio. kr. doneret af Hempel Fonden, er museumsleder Helle Simonsen begyndt at indrette atriumgården til kulturcafé.

Gennemgående for visionerne bag museets modernisering er, at museets grundlægger fabrikant J.C. Hempel (1894-1986) og hans planer med huset, glassamlingen og kulturen skal frem i lyset.

Bronze-busten af grundlæggeren er flyttet fra det tidligere gemmested i en krog til en central plads på en pedestal ud for en bærende søjle.

- Når restriktionerne tillader det, vil der kunne sidde 40 gæster ved bordene og nyde en koncert eller et foredrag. Til dagligt vil vi have tre borde med stole stående, hvor man kan slå sig ned, slappe lidt af og nyde en kop kaffe eller et glas vin, siger museumslederen.