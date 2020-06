Se billedserie En ny sti mellem Lestrup og Egebjerg blev indviet lørdag. Fra venstre ses lodsejer Lisbeth Ulrich, projektleder Mie Bonde og formanden for Egebjerg Bylaug, Lena Faurschou. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

En ny sti blev indviet

Odsherred - 20. juni 2020

- Det handler om naturformidling. Om hvordan vi passer godt på naturen, og om hvordan vi skaber balance i forhold til naturen, mellem det dyrkede areal og de små naturområder.

Sådan lyder det fra Mie Bonde, projektleder på et naturplejeprojekt, Veje til Vildnis, som Egebjerg Bylaug har stået for. Lørdag formiddag kunne Mie Bonde indvie en 1,8 kilometer lang sti, der går mellem Lestrup og Egebjerg. Der er p-plads ved Egebjergvej 257.

Sti-strækningen er ikke mindst valgt, fordi den indeholder varieret natur, blandt andet skov, mose, eng, sø, stengærde og jorddige.

- Dette giver os nogle erfaringer, som vi håber kan udnyttes i et netværk, hvor vi kan hjælpe hinanden med at lave naturpleje på private områder, fortæller Mie Bonde, som oplyser, at Egebjerg Skole, der deltager i projektet, allerede har benyttet stien.

Skolen fik sidste år en pris for sin ude-undervisning.

Lisbeth Ulrich, Toftegård, ejer jorden, hvor der er etableret sti ved Lestrup.

- Jeg interesserer mig for naturen, og det er et utroligt spændende eksperiment at få traditionelt jordbrug til at fungere samtidig med, at man gør noget ekstra for biodiversiteten, siger hun.

Formanden for Egebjerg Bylaug Lena Faurschou, var også mødt frem lørdag.

Men hvad er egentlig hemmeligheden bag de mange projekter, der realiseres i Egebjerg og omegn?

- Det er, at dem, som kommer med de gode idéer, får lov til at arbejde med det, de brænder for, og så støtter vi andre op, smiler formanden.

Sti-projektet har været tre år under vejs, og det har et budget på næsten 300.000 kr. Og projektet har da også fået støtte fra Friluftsrådet, Nordea-fonden, Aage V. Jensens Fond, SEAS-NVE samt Sol og Strand.