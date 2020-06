En ny bydel i Højby på vej

Mikkel Henriksen peger på, at Højby er en attraktiv by.

- Her er Odsherreds største arbejdsplads (rådhuset, red.), Borren, byen har et rigt fritids- og kulturliv, der er et godt sammenhold, og boligerne kommer til at ligge tæt ved stationen, siger Mikkel Henriksen.