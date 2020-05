Se billedserie Vagn Ytte Larsen (med sort Borsalino) sidder ind som tredje-guitarist i lokale Nice Guys på Per Larsens plads, med hans guitar. Men - der var kun tale om et ganske kort »medlemskab« af orkestret, her sammen med Niels Bugge (tv.) og John Larsen. Privatfoto

En nice guy: Dengang Ytte var med i band (et øjeblik)

Odsherred - 01. maj 2020

- Hvis man tror, at besætningen i orkestret Nice Guys altid har været den samme, tager man måske fejl, siger Vagn Ytte Larsen, byrådsmedlem for Socialdemokraterne i Odsherred, tidligere borgmester i Nykøbing-Rørvig Kommune, finurligt om et foto, han har sendt til Nordvestnyt-redaktionen efter at have ryddet op hjemme i corona-tiden.

På billedet fra 2011 sidder Vagn Ytte Larsen ind som tredje-guitarist i det lokale orkester Nice Guys.

Men - der var kun tale om et ganske kort »medlemskab« af orkestret, nærmest bare det øjeblik, hvor billedet blev taget.

- Jeg kan virkelig godt lide Nice Guys, jeg har fulgt dem helt fra starten i Nykøbing-Rørvig Kommune, og jeg ville rigtigt gerne spille sammen med dem. Problemet er bare, at jeg ikke kan spille. Jeg kan kun en A-akkord på guitar, det er alt, fortæller Vagn Ytte Larsen.

- Historien er, at Nice Guys dukkede op og spillede til receptionen i Pakhuset i anledning af min 70 års fødselsdag, som en fødselsdagsgave.

- Mit humør var højt, så et øjeblik bemægtigede jeg mig lige Per Larsens guitar og fik lov til at holde den, mens billedet blev taget. Det var stort, husker Vagn Ytte Larsen.

- Nice Guys er dygtige og udvider hele tiden deres repertoire, og de har spillet til nogle af mine fester. Jeg beder dem altid om at spille John Mogensens »Så længe jeg lever«. Den er de ikke meget for at spille, men de gør det. Jeg vil også altid gerne høre Mikael Wiehes »Titanic« - den spiller de så også.

- De gør det hamrende godt; på det seneste også med deres »Beatles efter Beatles«-koncerter. Så jeg vil invitere dem til min 80 års fødselsdag til næste år, siger Vagn Ytte Larsen.