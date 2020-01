Enhedslistens medlem af byrådet, Clark Pratt, forsøgte at få sine byrådskolleger til at stemme for at konsulenter kun må hyres efter politikerne er hørt, men uden held.

Èn mand mod kommunens konsulenter

Odsherred - 29. januar 2020 kl. 15:55 Af Martin Hoffmann Kønig Enhedslistens enlige medlem af Odsherred Kommunes byråd, Clark Pratt, vil have den demokratiske magt tilbage til politiker

Forslaget fik dog hurtigt drøje mundtlige hug fra borgmester Thoams Adelskov (S), der kaldte det for en »ualmindelig dum beslutning,« fordi han mente det udtrykte mistillid til kommunens øverste embedsmænd, men han gjorde det samtidig klart, at embedsmændene helt sikkert har forstået det politiske ønske om at minimere brugen af eksterne konsulenter.

Mathias Hansen (V) var også med på kritikken af forslaget, og kaldte det en hetz mod konsulenter, for der er ifølge ham områder, hvor kommunen ikke er dygtige nok eller har brug for specialistviden.

Vagn Ytte Larsen (S) var blandt de 22, ud af de fremmødte 24 byrådsmedlemmer, der stemte mod forslaget, men han slog samtidig fast, at han tit havde oplevet, at konsulentrapporter alene fandt frem til det man på forhånd ønskede, men at mange af deres forslag blev umulige når de mødte virkeligheden, og han advarede mod at kaste »bedetæppet« frem i næsegrus beundring for konsulentrapporter. Og så gjorde han det klart, at politikere ikke skal uddeleger deres ansvar.

Det fik Morten Egeskov (V) til en lynsnart replik, hvor han ironiserede over Socialdemokratens kritik af konsulenter, særligt fordi han selv blev betitlet som konsulent i en indstilling til at modtage et ridderkors.

Arne Mikkelsen (SF) roste derimod Vagn Ytte Larsens analyse, og konkretiserede den ved at fremhæve en Deloitte rapport, der anviste ting, som alle vidste i forvejen, og han slog fast, at de 700.000 kr rapporten kostede et i forvejen hårdt økonomisk presset område, irriterede ham voldsomt.

Leif Egholm (OdsherredListen) kaldte det frås, at bruge konsulenter, hvis det er for at løse opgaver man selv kan løse, men erkendte, at der kan være arbejdsopgaver, hvor det er nødvendigt at hente hjælp.