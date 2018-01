En måned senere bliver der handlet

Odsherred Kommune iværksætter nu en større handleplan for at få skik på de massive it-problemer på sygeplejerskenes område.

Odsherred - 17. januar 2018 kl. 19:19 Af Martin Hoffmann Kønig

Sygeplejersker, der går grædende hjem, sygemeldinger, frustrationer og utilsigtede hændelser over for patienterne. I over en måned har hjemmesygeplejerskerne i Odsherred Kommune lidt under at skulle bruge et it-system, Cura, der ikke virker.

Til sidst fik de nok, og 25 af dem stod frem i Nordvestnyt og fortalte om deres frustrationer, og siden er det gået stærkt.

Den 10.januar blev der fra rådhuset rundsendt en handleplan til implementering af FSIII, et dokumentationssystem, og Cura, det it-system, der skal understøtte FSIII, og med rød fremhævning står der, at det er en ledelsesopgave at alle medarbejdere får kendskab til handleplanen og at alle tiltag gennemføres.

Handleplanen skal blandt andet sikre, at alle medarbejdere skal have gennemført et e-learning program i Cura og FSIII, og så skal alle medarbejdere i uge 5 gennemføre et halvdagsforløb i Cura systemet samt diverse workshops i systemerne, som skal være afsluttet til marts.

Indtil systemet er i sikker drift skal der nedsættes en følgegruppe, hvor både kommunaldirektøren, kommunedirektør og andre ledere har sæde.

Sygeplejerskerne har i Nordvestnyt fortalt om, hvordan de dagligt må indberette utilsigtede hændelser som følge af it-problemer, og derfor tilkendegiver kommunen nu i en pressemeddelelse, at de er »overordentlig opmærksom på eventuelle utilsigtede hændelser i plejen af borgerne som følge af udfordringerne.«