En lokums(af)tale for et spektakulært toilet

Formand for kultur- og folkeoplysningsudvalget, Gitte Hededam, holdt tale på den røde løber, da nye toiletter ble indviet i Nykøbing Ungehus. Privatfoto.

For nylig åbnede vel nok de mest spektakulære toiletter i Odsherred, da Nykøbing Ungehus holdt stort toilet-fernisering efter en vellykket renovering mens huset var lukket ned på rund af corona.

Der blev budt på rød løber, kage og bobler, og formand for kultur- og folkeoplysningsudvalget Gitte Hededam holdt lokums(af)talen og fik efterfølgende mulighed for at nærstudere hestetapet og bolchestriber på væggene og en sol malet i loftet.