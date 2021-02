Se billedserie Eskil Vagn Olsen, Museum Vestsjælland, i Sigurd Swanes gamle atelier på Malergården - de 300.000 kr. fra LAG er et vigtigt skridt på vejen til at få renoveret hovedbygningens tag og vinduer. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

En løftestang til Malergårdens renoveringsplan

Odsherred - 06. februar 2021 kl. 19:45 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

De 300.000 støtte-kroner til kunstnerhjemmet Malergården i Plejerup - fra Erhvervsstyrelsens LAG-pulje - vil virke som en blåstempling af et større, nødvendigt renoveringsprojekt, der skal sikre hovedbygningens tag, vinduer og facader og skabe basis for isolering og opvarmning, siger Eskil Vagn Olsen, direktør for Museum Vestsjælland.

- Det er et meget vigtigt skridt på vejen til at rejse de resterende fondsmidler på i alt 1,7 mio. kr., som skal sikre hovedbygningens tag og fag og bane vejen for at få varme på hovedhuset, så vi kan brede vores åbningssæson ud over hele året, siger Eskil Vagn Olsen.

- Støtten fra LAG vil også være med til at bane vejen for de næste etaper af renoverings-planen for Malergården, som omfatter inddragelse af uudnyttede bygninger.

- Blandt andet den gamle svinestald, som skal ombygges til udstillingslokale, og indretning af endnu flere publikums- og formidlingsfaciliteter.

- Alt sammen for at øge Malergårdens aktualitet og tiltrækningskraft, siger museumsdirektøren.

Fundraising genoptages Han skal nu i gang med at rejse de resterende fondsmidler til den første etape af renoveringsprojektet til 1,7 mio. kr.

Elefanten - bid for bid - Vi tager elefanten bid for bid - i stedet for det hele på én gang, siger Eskil Vagn Olsen.

Den første »elefant-bid« omfatter genopretning af det eksisterende tegltag på hovedbygningen, så det bliver tæt, maling af ydervægge og renovering af vinduerne med indvendige forsats-glas, så der opnås termo-effekt.

Når taget er tæt, vil der kunne lægges isolering på loftet. Og så vil der kunne sættes varme på bygningen med varmepumper.

- På den måde vil vi kunne udvide vores sæson til hele året, så vi fremover også kan blive en vinter-attraktion.

- Lige nu er tvunget til at pakke malerierne ned hen over vinteren. Med varme på huset kan de blive hængende, siger museumsdirektøren.

Et publikums-potentiale En renovering og isolering af taget vil bane vejen for at inddrage de sidste soveværelser på førstesalen, så de også kan vises frem.

- Vi ser lige nu en stor interesse for at købe og leje sommerhuse i Odsherred, og vi må forvente, at der i fremtiden vil være et stort potentiale for at udvide besøgsantallet på Malergården, siger Eskil Vagn Olsen.