Borgmester Thomas Adelskov (S), sætter stor pris på cykelisme og cyklister, som her ved Post Nord Danmark Rundt-cykelløbet, som havde mållinje ved Kårup Bakke i Odsherred i 2019. Foto: Per Christensen

En kilometer cykelsti koster 1,5 mio.

Som led i den landsdækkende kampagne, hvor bilister opfordres til at holde ekstra øje med og »dele« vejen med cyklister, er Odsherred er blevet udpeget som en af de kommuner med særligt farlige strækninger for cyklister. Oddenvej mellem Nykøbing og færgehavnen på Odden er blevet udvalgt til kampagnestrækning, fordi der her kører mange bilister og cyklister side om side, uden at der er etableret cykelsti.