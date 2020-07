Se billedserie Kunstinspektør Jesper Knudsen fortalte i maleriske vendinger de morgenfriske geopark-festivalgæster om Johan Thomas Lundbyes berømte maleri af den lille Hankehøj, som ses i baggrunden. Foto: Mie Neel. Foto: Mie Neel

En kedelige gravhøj

Odsherred - 04. juli 2020

Hist hvor vejen slår en bugt på Bjergesøvej i Vallekilde, ligger der inde på marken en lille gravhøj. Fredag morgen var den omdrejningspunktet for Museum Vestsjællands første aktivitet på årets Geopark festival, som finder sted denne weekend. 10-15 gæster stod i vejkanten, og hørte om nogle af de mange hemmeligheder, som gravhøjen gemmer på. Kunstinspektør Jesper Knudsen fortalte at den lille høj er Danmarks måske mest kendte gravhøj, fordi guldaldermaleren Johan Thomas Lundbye i 1847, samlede al tidens fædrelandskærlighed og demokratiske fremtidstro i et lille, men meget betydningsfulde maleri af en vogterdreng med køer ved netop denne gravhøj.

- Maleren valgte Hankehøj, fordi hans morbror var sognepræst i Vallekilde, fortalte Jesper Knudsen.

Museumsinspektørerne Lise Holm og Thomas Lund Johansen førte de morgenfriske deltagere hele vejen op til gravhøjen, hvor Lise Holm kunne afsløre, at gravhøjen kun var blevet ikonisk, fordi Lundbye havde malet den.

- Som gravhøj er den temmelig ordinær og den har aldrig været gravet ud, og har været fredet siden 1909. Vi ved slet ikke, hvad der gemmer sig inde i den, fortalte Lise Holm.

Både Hankehøj og to andre gravhøje i området, Tinghøj og Barnet, kan takke Vallekilde Højskole for, at de stadig står her. Alle gravhøje stod til, at ende som mosefyld på lodsejernes marker.

- Senest i 1911 købte højskolen resten af Barnet for 200 kroner af en bondemand, og højskoleeleverne blev sendt ud med spader for at reparere og genopbygge den del af højen, som den lokale landmand allerede havde kørt væk, fortalte Lise Holm.

Der var stor spørgelyst hos dagens gæster. Både om gravhøje og om den berømte Johan Thomas Lundbye, som mistede livet ved et vådeskud i 1848, da han havde meldt sig til den slesvigske krig.

- Lundbye ville finde den danske folkesjæl med sine malerier, fortalte Thomas Lund Johansen