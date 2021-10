Se billedserie Lars Falck (i mørkt tøj) er lydtekniker for store og små navne i musikbranchen. Her sammen med X-factor-deltager Anders Garcia i studiet på Faksevej på Østerbro. Foto: Lars C. Jørgensen

En karriere, der gik helt "Gaga"

Odsherred - 14. oktober 2021

Den dag i 1995, hvor Lars Falck flyttede hjemmefra, væk fra Fårevejle Stationsby og ind til hovedstaden, var det med et flyttelæs fyldt med drømme for fremtiden og forventningen om, at nogle år Grundpædagogisk Seminarium ville gøre ham til friskolelærer.

Men et væld af tilfældigheder gjorde, at hans karriere tog en noget anden drejning. Allerede året efter spillede tilfældighederne ham et puds.

- Efter en praktikperiode med ansvar for fem drenge med ADHD var jeg så træt, som jeg jeg aldrig havde været før. Så jeg tog orlov, mødte en filmproducent fra Zentropa som manglede en til at holde lydstangen på en film. Så det brugte jeg sommeren på, husker 44-årige Lars Falck.

Det ene førte til det andet, og pludselig stod han i Moonjams studie - og så var der ingen vej tilbage til seminariet for den unge lydmand. Her lærte han faget, skabte kontakter og fik lydbranchen ind under huden. På mandag er det præcis 25 år siden, han fik sit første lydjob.

Terror og tilfældigheder I 2000 blev han ansat hos Lars H.U.G og dermed EMI Music. Året efter tog han på ferie i Los Angeles. Terroraktionen det år den 11. september, betød, at han ikke kunne komme retur til Danmark som planlagt. Det endte med, at han måtte ringe hjem til sin arbejdsgiver og spørge om arbejdet med Lars H.U.G.s album kunne udsættes lidt.

En fest hos nogle danske musikere i L.A. førte en mixertjans med sig, da deres egen mixetekniker var strandet i Stockholm.

- Tilfældet ville, at jeg fik en kæmpemæssig maskine "System 6000" fra T.C. Electronics på prøve, og den fik folk til at spærre øjnene op, og de tænkte nok "Hvem fa'en er han?", fortæller Lars Falck.

En af dem, der fik øje på den unge dansker med et godt øre for lyd, var Dave Pensado, mixer for blandt andre Destinys Child, og derfor ville skæbnen at Lars fik en fire måneders praktik i Enterprise Studio i Burbank, hvor artister som Alanis Morissette og producere som Dr. Dre havde deres daglige gang.

Siden dengang han strandede i USA, har han holdt kontakterne ved lige. Når de røg højere op i hierarkiet, så røg Lars Falck med.

Blandt de amerikanske kontakter var en kvinde, som seks år senere bliver artist-ansvarlig på Interscope Records. Et pladeselskab med musikere som Sting, Lana Del Ray, Rolling Stones. Og Lady Gaga. Men hende vender vi tilbage til.

- De fire måneder betød alt. Det netværk jeg fik dér, de kontakter jeg fik, var ekstremt tilfældige, men har betydet alverden for min karriere, fastslår han.

Hjemme i Danmark igen åbnede han i 2005 sit eget lydstudie Baby Factory først i Vanløse, og der var fart på karrieren. Så i 2007 overtog han Shu-bi-duas gamle lydstudier "Soundtrack" i Københavns Nordvestkvarter med 5 lydstudier fordelt på 650m2 og samarbejdede med danske og internationale pladeselskaber.

- Det jeg er blevet kendt for, er at producere vokaler. At få følelser ind i måden artisten synger på, forklarer han og sender en hilsen til sin musiklærer på Fårevejle Friskole, Niels Eskjær, der lærte den trommeglade Lars ikke kun at lytte til musikken, men til hele produktionen - lige fra vokalarbejdet til guitarens vibrerende strengeleg.

Helt "Gaga" I november 2010 får Lars Falcks karriere et gigantisk boost. For godt nok havde han forinden arbejdet med store musikere både danske og internationale, men fem dage i november var det en af de største, der bankede på døren.

- Arbejdet med Lady Gaga kom i stand via hende fra Interscope Records, og det var vildt. Lady Gaga er ekstremt professionel, hun vidste hvad hun skulle, og hun kunne. Det gik meget hurtigt og vi brugte omkring fire-fem timer i de fem dage, fortæller han.

Andre store og små navne har i tidens løb lagt vejen forbi Lars Falcks mixerpult, uden den store opmærksomhed, blandt andre Helene Fischer, OneRepublic, The Script, Black Eyed Peas og danske Soulshock.

Men da det slap ud, at tidens måske største popnavn var i Danmark i forbindelse med arbejdet på et nyt album, blev Lars Falcks lydstudie en eftertragtet vare.

- Vi var booket hver dag i halvandet år. Det var vanvittigt, husker han.

Branchen har ændret sig En konkurs i kølvandet på krakket i Roskilde Bank i kombination med den stigende grad af digitalisering af lydproduktionerne betød, at Lars Falck måtte nedskalere. I dag er Lars Falcks studie Baby Factory flyttet til Østerbro I København og de fem lydstudier er nu skåret ned til to mindre lydstudier, hvor han arbejder sammen med hans unge producerassistent Asger Schrøder.

- Spotify ændrede alt og tog alt økonomi ud af det. Fra at få 90 kroner pr. album, får man meget mindre pr. afspilning, 20 øre på streamingtjenester, og nu er studiearbejdet egentlig mest en adgangsbillet til live-optrædener. Det er der, musikerne virkelig kan tjene deres penge.

Udviklingen i musikbranchen betyder, at Lars Falck også må tænke i nye baner.

- Jeg går og pønser på at lære at sælge musik til film, tv-serier og reklamer. Budgetterne er jo ikke som de var for 25 år siden. Jeg byder stadig på opgaver og får også tilbud fra udlandet stadigvæk, men branchen har ændret sig meget, konstaterer lydmanden fra Fårevejle.